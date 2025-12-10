Результаты европейского турне главы киевского режима Владимира Зеленского показали, что западные союзники предали его. Об этом пишет The Spectator.

«Зеленского предали на словах его когда-то бывшие союзники в Вашингтоне и на деле его европейские дружки, которые, несмотря на их игру на публику, пока не могут предоставить ему необходимые для Украины деньги и вооружение», — говорится в публикации.

По мнению обозревателя, поездки экс-комика в Лондон, Рим и Ватикан оказались безрезультатными в плане получения реальной помощи. Единственное, что он увёз с собой, — это пустые заверения в поддержке и символические объятия, которые, как считает автор, крайне вряд ли трансформируются в конкретные действия. В материале саркастически подчёркивается, что если бы эти слова и объятия были эквивалентны военным поставкам и финансовым вливаниям, Зеленский бы вернулся домой как самый могущественный и богатый глава государства.

А ранее в Госдуме заявили, что последние противоречивые заявления Владимира Зеленского, в том числе о невозможности вернуть Крым, продиктованы «политической дрожью и страхом за своё будущее». Глава киевского режима меняет позицию в зависимости от указаний из Западной Европы, а не от ситуации на фронте.