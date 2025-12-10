Путин в Индии
10 декабря, 13:31

Россия и ОАЭ обсудили возможность упрощения расчётов для туристов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim

Власти России и Объединённых Арабских Эмиратов ведут переговоры о внедрении современных платёжных сервисов для гостей обеих стран. О ходе этой работы в рамках первого российско-эмиратского бизнес-форума рассказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Ключевым направлением диалога стало возможное подключение России к технологическим разработкам арабских партнёров. Алиханов пояснил, что в обсуждении участвовали и представители Центробанка, а на уровне межбанковского взаимодействия сложностей не возникает. Глава ведомства заявил об отсутствии видимых проблем в данной сфере.

Министр акцентировал, что фокус смещается с традиционных пластиковых карт в сторону инноваций: мобильных приложений и QR-кодов. Он отдельно отметил активный обмен опытом по новому эмиратскому приложению G1. Алиханов выразил уверенность, что присоединение к подобным проектам позволит существенно упростить и сделать комфортнее финансовые операции для российских и арабских туристов.

Ранее сообщалось, что генконсул РФ в Дубае и северных эмиратах Максим Владимиров рассказал, что жители ОАЭ полюбили проводить лето в России. Они активно пользуются безвизовым режимом, что способствует увеличению числа гостей из арабского государства на российских курортах и в деловых центрах.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Вероника Бакумченко
  • Новости
  • ОАЭ
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
