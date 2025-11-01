Генконсул Владимиров рассказал, что жители ОАЭ полюбили проводить лето в России
Между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами сохраняется активный безвизовый режим, который ежегодно используют около двух миллионов российских туристов и бизнес-путешественников. Как подчеркнул Генеральный консул РФ в Дубае и северных эмиратах Максим Владимиров, Дубай и Шарджа остаются традиционными центрами притяжения для отечественного бизнеса.
Дипломат в интервью kp.ru также отметил значительный рост турпотока в обратном направлении: граждане ОАЭ всё чаще выбирают Россию для отдыха в летние месяцы. Они активно пользуются безвизовым режимом, что способствует увеличению числа гостей из арабского государства на российских курортах и в деловых центрах.
