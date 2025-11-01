Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
1 ноября, 12:55

Генконсул Владимиров рассказал, что жители ОАЭ полюбили проводить лето в России

Обложка © freepik

Между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами сохраняется активный безвизовый режим, который ежегодно используют около двух миллионов российских туристов и бизнес-путешественников. Как подчеркнул Генеральный консул РФ в Дубае и северных эмиратах Максим Владимиров, Дубай и Шарджа остаются традиционными центрами притяжения для отечественного бизнеса.

Дипломат в интервью kp.ru также отметил значительный рост турпотока в обратном направлении: граждане ОАЭ всё чаще выбирают Россию для отдыха в летние месяцы. Они активно пользуются безвизовым режимом, что способствует увеличению числа гостей из арабского государства на российских курортах и в деловых центрах.

Ранее россиянам назвали шесть стран, которые можно посетить без загранпаспорта. Тем временем россиянки начали переплачивать за туры ради путешествий без мужей. Кроме того, названы самые выгодные и невыгодные для отпуска месяцы 2026 года.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

