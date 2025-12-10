Путин в Индии
Регион
10 декабря, 13:44

Москалькова назвала два региона, где жители чаще всего недовольны медициной

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала российские регионы, жители которых меньше всего довольны качеством медицины. Хуже всего ситуация, по её словам, складывается в Тыве и Томской области.

Как сообщила Москалькова в интервью РБК, основные проблемы — это острый дефицит медицинских кадров и трудности с доступом к лечению. Граждане массово жалуются на длинные очереди в поликлиниках, проблемы с записью к врачу и невозможность попасть к узким специалистам. В качестве положительного примера омбудсмен привела Башкирию, где создали сеть межмуниципальных отделений скорой помощи.

Минздрав предупреждает: самолечение стало смертельно опасным — россияне всё чаще калечат себя «советами из интернета»

Ранее Москалькова заявила о системных сбоях в обеспечении россиян льготными лекарствами в ряде регионов. По её словам, в таких субъектах, как Брянская, Саратовская, Амурская области, Камчатский край и других, наблюдаются задержки выдачи препаратов, дефицит и даже списание лекарств из-за истечения срока годности.

