Медведев: В воинские части с начала 2025 года прибыли свыше 400 тысяч военных

На сегодняшний день в ряды ВС России поступило свыше 400 тысяч военнослужащих по контракту, а добровольческие формирования пополнились более чем 34 тысячами человек. Такие цифры привёл заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании, посвящённом вопросам доукомплектования армии.

Медведев провёл совещание по вопросам доукомплектования армии России. Видео © VK / Дмитрий Медведев

Медведев заявил, что поставленные верховным главнокомандующим ориентиры по призыву на контрактную службу на текущий период практически достигнуты.

«Ориентиры, которые были заданы и которые были обозначены верховным главнокомандующим на текущий период, на этот год, практически достигнуты. В воинские части прибыло более 400 тысяч военнослужащих. Кроме того, в добровольческие подразделения было зачислено более 34 тысяч человек», — отметил Медведев.

Ранее сообщалось, что в Совете безопасности России прошло совещание по планированию комплектования Вооружённых сил контрактниками на 2026 год. В обсуждении приняли участие полномочные представители президента во всех федеральных округах, руководство Министерства обороны и Министерства финансов, а также представители других ведомств.