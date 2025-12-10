Спасатели нашли вмерзшее в лёд тело пенсионера на реке в Новосибирске

Спасатели нашли вмерзшее в лёд тело пенсионера на реке Иня в Новосибирске. По информации экстренных служб, мужчина 1949 года рождения, числившийся пропавшим, был обнаружен в районе улицы Заречной. Предполагается, что он упал в воду и не смог выбраться.

Спасательные службы настоятельно рекомендуют населению соблюдать меры предосторожности при нахождении на ледяном покрытии.



«Лёд смертельно опасен — даже если он кажется прочным, под вашим весом он может неожиданно треснуть и провалить вас в ледяную ловушку. На прочность льда влияет множество факторов», — говорится в сообщении спасателей.

Ранее страшная трагедия разыгралась на озере Щучье в Курганской области. Водитель, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, рискнул выехать на лёд, что обернулось гибелью. Автомобиль провалился под воду, но, к счастью, трое пассажиров смогли выбраться живыми.