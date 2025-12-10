Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 13:36

Спасатели нашли вмерзшее в лёд тело пенсионера на реке в Новосибирске

Обложка © Telegram / СПАСАТЕЛИ МАСС

Обложка © Telegram / СПАСАТЕЛИ МАСС

Спасатели нашли вмерзшее в лёд тело пенсионера на реке Иня в Новосибирске. По информации экстренных служб, мужчина 1949 года рождения, числившийся пропавшим, был обнаружен в районе улицы Заречной. Предполагается, что он упал в воду и не смог выбраться.

Спасательные службы настоятельно рекомендуют населению соблюдать меры предосторожности при нахождении на ледяном покрытии.

«Лёд смертельно опасен — даже если он кажется прочным, под вашим весом он может неожиданно треснуть и провалить вас в ледяную ловушку. На прочность льда влияет множество факторов», — говорится в сообщении спасателей.

Двое детей провалились под лёд в Новосибирске, одного ребёнка спасти не удалось
Двое детей провалились под лёд в Новосибирске, одного ребёнка спасти не удалось

Ранее страшная трагедия разыгралась на озере Щучье в Курганской области. Водитель, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, рискнул выехать на лёд, что обернулось гибелью. Автомобиль провалился под воду, но, к счастью, трое пассажиров смогли выбраться живыми.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar