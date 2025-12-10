Глава СПЧ призвал пересмотреть трудовые отношения для 2 млн россиян

Более двух миллионов граждан России работают вне каких-либо договорных отношений с работодателем и не защищены Трудовым кодексом. Об этой проблеме заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на пресс-конференции в ТАСС.

«У нас примерно 2 миллиона человек, может быть, и больше работают вне каких-либо рамок. Не только Трудового кодекса, вообще вне рамок взаимоотношений работников и работодателей», — сказал он.

Глава СПЧ пояснил, что действующие гражданско-правовые договоры носят совершенно произвольный характер и могут содержать любые условия. Фадеев с иронией отметил, что в этих документах теоретически могли бы быть предусмотрены даже меры физического воздействия. Он назвал такую практику неправильной.

Фадеев выразил твёрдое убеждение в острой необходимости реформирования подобных соглашений. По его мнению, ключевым вектором этой трансформации должно стать их максимальное сближение с базовыми стандартами и гарантиями, которые установлены действующим трудовым законодательством РФ.

