ВСУ атаковали больницу в Алёшках, трое работников медучреждения погибли

ВСУ атаковали больницу в Алёшках Херсонской области, в результате трое работников медучреждения погибли, двое ранены. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Погибли три человека. Два человека ранены, в том числе — женщина. Все погибшие и пострадавшие — работники медицинского учреждения. Одно из зданий сильно повреждено», — написал Сальдо в Telegram-канале.

Экстренные службы прибыли незамедлительно. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, один из тяжелораненых мужчин госпитализирован в реанимацию.

А накануне Сальдо сообщил о массированном ударе украинских беспилотных летательных аппаратов по Геническу. По его данным, силы противовоздушной обороны региона сбили большинство воздушных целей, но один дрон всё же поразил территорию рыбоперерабатывающего предприятия.