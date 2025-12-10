Путин в Индии
Регион
10 декабря, 13:47

Оперному певцу Ильдару Абдразакову присвоили звание народного артиста

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Президент Владимир Путин присвоил оперному певцу Ильдару Абдразакову звание народного артиста РФ. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

В документе отмечается, что звание присвоено «за большие заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность». Абдразаков является художественным руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета.

Ильдар Абдразаков — один из наиболее известных российских оперных басов мирового уровня. Он выступал на крупнейших оперных сценах, включая Ла Скала, Метрополитен-оперу, Венскую госоперу и Королевский театр Ковент-Гарден. Певец неоднократно работал с ведущими дирижёрами и принимал участие в международных фестивалях.

Абдразаков — четырёхкратный лауреат премии «Золотая маска», кавалер французского ордена Искусств и литературы и обладатель престижной премии Opera Award. В 2022 году он возглавил Севастопольский государственный театр оперы и балета, где курирует репертуар и развивает новые постановочные проекты.

