Вологжанам разрешили уйти в запой на новогодних праздниках

Вологодское заксобрание одобрило поправки, временно снимающие ограничения на продажу алкоголя по будням. Теперь 30 и 31 декабря, 7 января и 1 мая розничная торговля будет работать с 8 до 23 часов — так же, как в выходные и федеральные праздники. Об этом рассказали в пресс-службе заксобрания.

По словам председателя заксобрания Романа Заварина, решение принято из-за многочисленных обращений жителей, просивших смягчить правила на праздничные и предпраздничные дни. При этом регион подчёркивает: действующие ограничения уже дали эффект — правонарушений стало меньше на 32%, смертность от алкоголя снизилась на 53%, а отравлений — на 71%.

В обычные будни, напомним, с 1 марта 2025 года алкоголь можно покупать только в двухчасовой промежуток — с 12 до 14. В регионе уже закрылись или сменили профиль 457 алкомаркетов из 610 существующих. Параллельно идёт наступление на рынок вейпов. С 9 июня количество точек продажи сократилось с 316 до 196.