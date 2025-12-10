Путин наградил Игоря Угольникова орденом Почёта

Президент Владимир Путин наградил кинорежиссёра и продюсера Игоря Угольникова орденом Почёта. Соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

В документе отмечается, что награда присуждена «за активное участие в реализации общественно значимых мероприятий». Угольников занимает должность генерального директора студии «ВоенФильм» в Московской области.

Игорь Угольников — известный российский продюсер, режиссёр и актёр, в последние годы активно занимающийся созданием военно-исторических проектов. Он является идеологом и продюсером фильмов и сериалов, посвящённых Великой Отечественной войне, включая проекты «Брестская крепость», «Подольские курсанты» и «Балканский рубеж».

Основанная им студия «ВоенФильм» специализируется на реконструкции исторических событий, производстве полнометражных картин и телепроектов патриотической направленности. Угольников также участвует в организации памятных акций, реконструкций и историко-просветительских инициатив. Награждение орденом Почёта стало признанием его работы в этой сфере.