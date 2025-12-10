Лидер британской Рабочей партии Джордж Гэллоуэй резко отреагировал на заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен, которая утверждала, что «Россия за 100 лет напала на 19 соседей». Он заявил об абсурдность озвученной статистики.

«Эти люди идиоты или они думают, что мы идиоты?» — выразил своё мнение Гэллоуэй на своей странице в соцсети X.

Напомним, что на высказывание также отреагировал глава МИД России Сергей Лавров, который во время выступления в Совфеде заявил, что финские элиты сегодня проявляют «животную русофобию», излечиться от которой не помогли даже десятилетия сотрудничества с Россией.