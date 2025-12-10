Голову любопытного ребёнка достали из спинки стула спасатели из Новосибирска

Семилетний ребёнок в Новосибирске был освобождён из необычного плена после того, как его голова застряла в отверстии спинки стула во время игры. О подробностях происшествия сообщили спасатели МАСС в официальном телеграм-канале.

Спасатели освободили застрявшего в стуле головой семилетнего мальчика. Видео © Telegram / СПАСАТЕЛИ МАСС

Мать ребёнка позвонила спасателям после того, как её собственные попытки помочь сыну не увенчались успехом. На вызов в срочном порядке выехал экипаж «Вега-2».

«Наши спасатели оперативно прибыли на место и с помощью гидравлического аварийно‑спасательного инструмента (ГАСИ) аккуратно разжали прутья стула», — написали представители ведомства.

МАСС с удовлетворением отметили, что ребёнка удалось вызволить благополучно, и обошлось без необходимости врачебного вмешательства. После успешной операции его сразу передали матери, не зафиксировав никаких травм.

