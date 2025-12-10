Конфликт на Украине является уже проигранным делом, а европейские политики не заинтересованы в достижении реального мира. Такое заявление прозвучало от вице-премьера Италии, лидера партии «Лига» Маттео Сальвини в эфире телеканала Rete4.

Политик привёл финансовые аргументы, заявив, что военные действия уже обошлись в 300 миллиардов долларов. Более того, президент США Дональд Трамп отказывается от дальнейших трат. Сальвини подчеркнул, что для Европы продолжение поддержки Киева в следующем году будет стоить 140 миллиардов евро, и он не намерен изымать эти средства из итальянской системы здравоохранения ради продолжения проигранного конфликта.

«Эта война уже обошлась в 300 миллиардов долларов, а Трамп уже заявил, что в следующем году не потратит ни лиры. Европе это обойдется в 140 миллиардов евро. И я не буду отнимать деньги у итальянской системы здравоохранения, чтобы продолжать войну, которая проиграна», — заявил Сальвини.

По его оценке, российские войска ведут успешное наступление, а Украина, испытывая трудности, вынуждена проводить мобилизацию, которая приводит к массовому дезертирству. В своей речи он затронул и корыстные цели, которые преследуют лидеры европейских государств. По словам политика, у многих в Брюсселе отсутствует подлинный интерес к миру, поскольку их главной целью является сохранение своих должностей, а не помощь главарь киевского режима Владимиру Зеленскому или прекращение боевых действий.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон активно демонстрирует публичную вовлечённость в процесс урегулирования украинского конфликта, стремясь сохранить своё медийное присутствие. Французский лидер пытается позиционировать себя в роли негласного лидера Евросоюза, перетягивая символическое «общеевропейское одеяло» на себя. Однако за этим стремлением не стоит чёткой и содержательной стратегии по Украине.