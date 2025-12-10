Жительница Одессы рассказала, что стоимость ряда продуктов в городе достигла «бешеных» высот, превышая даже европейские цены. По её словам, это совершенно не соответствует уровню доходов одесситов, которые, в свою очередь, не видели повышения зарплат.

«Цены, конечно, просто бешеные, и они не соответствуют доходам, которые у нас народ имеет», — приводит РИА «Новости» слова женщины.

Даже мелкие торговцы, как отметила собеседница агентства, испытывают трудности, вынужденные распродавать скоропортящиеся товары с убытком, чтобы покрыть производственные расходы.

А ранее бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о необходимости привлечения в страну до 10 миллионов трудовых мигрантов. Он пояснил, что такая мера необходима для исправления критического соотношения между работающим населением и пенсионерами.