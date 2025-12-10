На Флориду может обрушиться «дождь» из замерзающих игуан

Жители американского штата Флорида столкнулись с необычной погодной угрозой. Из-за резкого похолодания на регион может обрушиться настоящий «дождь» из игуан, которые из-за похолодания нередко соскальзывают с веток деревьев, пишет Metro.

Как выяснилось, при температуре ниже +10 °C хладнокровные рептилии, обитающие на высоких деревьях, теряют подвижность и падают с веток. Власти предупредили местных жителей, что падение полутораметровой ящерицы с высоты представляет опасность для людей. Также специалисты просят не трогать оцепеневших животных, которые, отогревшись, могут начать кусаться и царапаться, а вызывать специальные службы.

