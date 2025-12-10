Путин в Индии
10 декабря, 14:21

На Флориду может обрушиться «дождь» из замерзающих игуан

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cindhyade

Жители американского штата Флорида столкнулись с необычной погодной угрозой. Из-за резкого похолодания на регион может обрушиться настоящий «дождь» из игуан, которые из-за похолодания нередко соскальзывают с веток деревьев, пишет Metro.

Как выяснилось, при температуре ниже +10 °C хладнокровные рептилии, обитающие на высоких деревьях, теряют подвижность и падают с веток. Власти предупредили местных жителей, что падение полутораметровой ящерицы с высоты представляет опасность для людей. Также специалисты просят не трогать оцепеневших животных, которые, отогревшись, могут начать кусаться и царапаться, а вызывать специальные службы.

Россиянам рассказали, как действовать при неожиданной встрече с кабаном в лесу
Ранее Life.ru рассказывал, что дикие кабаны стали чаще захаживать на улицы Москвы и Московской области. Число особей в этих краях увеличилось с 500 до 650, поэтому теперь они гораздо увереннее себя чувствуют и проявляют больше любопытства.

