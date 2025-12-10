В Госдуме спрогнозировали рост зарплат и реальных доходов россиян в 2026 году

В 2026 году реальные заработные платы россиян, по оценке заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша, увеличатся в среднем на 2,7–3,8%, а совокупные реальные доходы — на 1–2%. Депутат связывает это с фазой стабилизации экономики и задачей сдерживания инфляции — поэтому рост будет умеренным, а не рекордным, как в последние два года.​

Основным драйвером роста Панеш назвал повышение зарплат из‑за дефицита кадров в ряде отраслей и ожидаемое повышение минимального размера оплаты труда на 20%, которое затронет около 4,5 млн работников. Кроме того, при высоких процентных ставках вклад в семейный доход дадут рублевые вклады, но эффект распределится по секторам неравномерно.​

По его прогнозу, наибольший прирост (10–20%) возможен в стратегических и высокотехнологичных сферах — оборонно‑промышленном комплексе, IT, в том числе у специалистов по ИИ и кибербезопасности, а также в промышленности и строительстве для инженеров и техспециалистов. В то же время в рознице, общепите и лёгкой промышленности рост будет минимальным. Государство при этом продолжит индексацию зарплат бюджетников как стабилизирующий фактор, подытожил парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

Тем временем в 2025 году зарплаты россиян выросли на 14%. По словам специалиста, ключевые драйверы — резкий рост МРОТ более чем на 10 тыс. рублей (с 12 130 до 22 440 рублей), плюс кадровый дефицит на рынке труда. Несмотря на тенденцию к увеличению зарплат, в декабре, например, граждане РФ активнее жалуются на проблемы с оплатой труда.