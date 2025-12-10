Путин в Индии
10 декабря, 14:20

Нарышкин: Россия в отличие от Запада не вмешивается во внутренние дела других стран

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в своей статье для журнала «Разведчик» заявил, что Россия придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств. Он отметил, что, в отличие от западных стран, Россия не занимается сменой режимов.

«Россия не вмешивается во внутренние дела других государств и в отличие от Запада не занимается сменой режимов», — подчеркнул Нарышкин.

По его словам, основная функция внешней разведки заключается в предоставлении российскому руководству достоверной информации о ситуации за рубежом и истинных намерениях иностранных правительств. Это, как подчеркнул глава СВР, помогает избегать поспешных и непродуманных решений, которые могут привести к непредсказуемым последствиям, включая военные конфликты.

Ранее в СВР объяснили, почему окружению Зеленского невыгоден мир на Украине. Как пояснили в ведомстве, ближний круг главаря киевского режима негативно воспринимает мирный план, предложенный администрацией США. Главная причина их возражений заключается в страхе потерять источники обогащения, основанные на конфликте.

Наталья Демьянова
