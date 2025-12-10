Нарышкин рассказал о попытках США распустить научно-техническую разведку России

После распада СССР американская администрация ставила условие роспуска российских подразделений научно-технической разведки. Несмотря на это, НТР удалось сохранить кадры, оперативные возможности и систему взаимодействия с потребителями информации. Об этом сообщил директор СВР Сергей Нарышкин в статье для журнала «Разведчик».

«Несмотря на сложности переходного периода — а я напомню, что после распада СССР одним из требований администрации США был роспуск подразделений научно-технической и нелегальной разведок в спецслужбах РФ, — НТР удалось сохранить и кадровый потенциал, и оперативные возможности, и систему взаимодействия с потребителями добываемой информации», — отметил Нарышкин.

По словам главы СВР, научно-техническая разведка сегодня остаётся одним из ведущих направлений работы ведомства. Она продолжает обеспечивать сбор и анализ информации, взаимодействуя с различными потребителями данных в интересах национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США удалил из своих онлайн-архивов документы, связанные с риском ядерной войны с СССР во время учений НАТО в 1983 году. Ведомство обязано публиковать полную историю внешней политики США за предшествующие 30 лет в серии «Международные отношения США». Однако при переиздании тома, посвящённого администрации 40-го президента Рональда Рейгана в январе 2024 года, с сайта исчезли 15 страниц, посвящённых учению Able Archer 83.