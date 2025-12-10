Грипп наступает: в Московской области +20% заболевших за неделю

Путин в Индии
10 декабря, 14:28

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Московской области за первую неделю декабря уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос на 20%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, с 1 по 7 декабря показатели остаются в пределах сезонных значений и не превышают эпидпорогов, однако фиксируется заметный рост числа заболевших. Более 50% случаев зарегистрировано среди детей до 14 лет. Среди циркулирующих штаммов гриппа доминирует A(H3N2).

Ранее НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева сообщил об активизации вирусов в большинстве федеральных округов. Превышение пороговых уровней заболеваемости ОРВИ и гриппом выявлено в восьми регионах России, преимущественно на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что оснований говорить о начале эпидемии нет. В Подмосковье против гриппа привиты свыше 4,7 млн человек.

С начала декабря в России фиксируется рост заболеваемости сезонными вирусными инфекциями. По данным НИИ гриппа, зимний подъем заболеваемости отмечается в большинстве субъектов, а штамм A(H3N2), известный как «гонконгский грипп», остаётся доминирующим. Эксперты напоминают, что всплески ОРВИ и гриппа характерны для декабря — января, а ключевой мерой профилактики остаётся вакцинация, охват которой в стране превышает 78 млн человек.

Марина Фещенко
    avatar