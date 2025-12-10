Бьюти-аферистка из Саратова разорила десятки салонов красоты по всей России

Бьюти-гастролёрша из Саратова обманула десятки салонов красоты в разных городах России. Девушка приходила на дорогие услуги — от наращивания волос до косметологических процедур, а после сеансов отказывалась платить, пишет телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Девушка из Саратова обманывала салоны красоты по всей России. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

В Краснодаре её наконец поймали с поличным после услуги наращивания волос, которую матер оценил в 90 тысяч рублей. Но хитрая клиентка заявила, что у неё денег нет, и предложила позвать «какого-нибудь парня», чтобы оплатил. Ранее она таким же образом обманула маникюрный салон и косметолога на 130 тысяч рублей, а также сумела увеличить грудь, но вторую процедуру провести не удалось — мастер вовремя заподозрила неладное и отказала в повторном приёме.

