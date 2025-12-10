В Европе придумали, как обойти полный запрет на импорт российского газа

В Евросоюзе может появиться механизм временного снятия запрета на импорт российского газа для отдельных стран в случае объявления ими чрезвычайного положения. Соответствующий пункт содержится в проекте регламента ЕС.

Согласно тексту документа, эта норма, против которой изначально выступал Европарламент, была всё же оставлена в рамках итогового компромисса. Активировать её позволено Европейской комиссии после соответствующего обращения от национальных властей, ссылающихся на правила газовой безопасности.

Речь идёт исключительно о краткосрочных закупках для преодоления острого дефицита. Максимальный срок действия подобного исключения из правил ограничен одним месяцем, однако допускается его продление. Еврокомиссия должна будет в обязательном порядке уведомить Европарламент и Совет ЕС как о самом решении разрешить импорт, так и о каждом факте продления данного разрешения.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза предварительно договорились о полном отказе от российского трубопроводного газа к осени 2027 года и от сжиженного природного газа (СПГ) — к концу 2026 года. Такой шаг вынудит Европу закупать энергоресурсы преимущественно у США, что приведёт к значительному росту цен.