Утопившая сына петербурженка посещала психологов из-за депрессии и хотела отдать младенца

Петербургская блогерша Анастасия Скворцова утопила своего новорождённого сына, чтобы он больше не плакал. По данным 78.ru, во время беременности она обращалась к психологам: отец ребёнка отрёкся, поссорилась с родителями и братом, потеряла финансовую помощь. К концу срока решила, что не потянет воспитание, и планировала отдать малыша знакомым.

Ребёнок родился 21 ноября, но после родов состояние матери резко ухудшилось — физически и психически. Молоко пропало, кормить сына не получалось, малыш постоянно плакал, не спал и ничего не ел. Бессонница и суицидальные мысли на фоне всего этого только усилились.

9 декабря Скворцова должна была оформить свидетельство о рождении и передать мальчика. Вместо этого она приняла трагическое решение и утопила сына.

Ранее стало известно, что женщина утопила своего сына, которому не исполнилось и месяца, в тазу с водой в квартире на улице Ушинского в Санкт-Петербурге. Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы и возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.