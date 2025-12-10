ФАС запретила фирме из Башкирии выпускать туалетную бумагу «Нежная толстушка»

Башкирской компании запретили продавать туалетную бумагу «Нежная толстушка» из-за её сходства с продукцией татарстанского производителя. Об этом сообщило Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан, выдавшее соответствующее предписание фирме «Да Юань» из Нефтекамска.

Поводом для разбирательства стало обращение Набережночелнинского картонно-бумажного комбината, который с 2003 года выпускает по всей стране «Туалетную бумагу из Набережных Челнов» под зарегистрированными товарными знаками. На предприятии обратили внимание, что в магазинах Татарстана появилась продукция башкирского производителя со схожим оформлением. Хотя «Да Юань» утверждала, что не продаёт бумагу в регионе, выяснилось, что товар попал на прилавки через её контрагента — компанию «Оптторг».

В антимонопольной службе отметили, что дизайн упаковок обладает сходством: идентичны фон, расположение надписей, графических элементов и цветовая гамма. Поскольку туалетная бумага относится к товарам повседневного спроса низкой ценовой категории, потребитель может неосознанно выбрать продукт башкирской фирмы, принимая его за изделие челнинского комбината. Фирме «Да Юань» предписано прекратить реализацию спорной продукции. Исполнить предписание необходимо в течение 30 дней, при этом возможно возбуждение административного дела.

Ранее сообщалось, что застройщик ЛСР стал фигурантом дела о возможном нарушении рекламного законодательства. В радиоэфире транслировался ролик, предлагавший квартиры с беспроцентной рассрочкой на два года при первоначальном взносе от 30%. В рекламе указывалось, что остаток суммы необходимо погасить не позднее чем за три месяца до ввода дома в эксплуатацию, однако более детальные условия не раскрывались. Предположительно, подобная подача информации не позволяет потребителю сделать осознанный выбор и потенциально вводит его в заблуждение.