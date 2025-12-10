Путин в Индии
10 декабря, 16:05

Подросток застрял в дымоходе заброшенного дома и семь лет пролежал в нём

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Finmiki

В Колорадо спустя семь лет после исчезновения 18-летнего Джошуа Маддукса строители нашли его мумифицированное тело. Подросток ушёл на прогулку в мае 2008 года и не вернулся. Лишь при сносе старой хижины в 2015-м рабочие почувствовали резкий запах и обнаружили аккуратно сложенную одежду в камине — рядом лежали останки. Об этом сообщает Ladbible.

Опознали юношу по стоматологическим данным и отсутствующему фалангу пальца. По версии полиции, он пытался пролезть в дымоход сверху, лицом вниз, но застрял. Однако детали вызывают вопросы: металлический колпак на трубе должен был исключать такое проникновение, на подростке была только терморубашка, а остальная одежда лежала внизу. Более того, к камину был придвинут тяжёлый предмет мебели.

Несмотря на странности, следствие признало смерть несчастным случаем, назвав причиной переохлаждение и воздействие окружающей среды.

