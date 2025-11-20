В США убили британку, познакомившуюся с маньяком на фетиш-платформе
Знакомство на специализированной фетиш-платформе привело к трагическим последствиям для 32-летней британки Сони Экзлби. Женщина, которая, как сообщается, имела психологические проблемы и желала стать жертвой насилия, была убита в США мужчиной. Об этом сообщило издание Daily Star.
Женщина прилетела в аэропорт Гейнсвилла 10 октября, где её встретил 53-летний Двейн Холл, который затем убил её, нанеся четыре удара ножом, и похоронил в лесу.
Следствие установило, что преступник снимал на видео избиение жертвы, вымогая согласие на причинение вреда. В настоящий момент Холл арестован по обвинению в убийстве первой степени, похищении, мошенничестве с банковскими картами и незаконном использовании средств связи.
