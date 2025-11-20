Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 21:39

В США убили британку, познакомившуюся с маньяком на фетиш-платформе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thirdparty

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thirdparty

Знакомство на специализированной фетиш-платформе привело к трагическим последствиям для 32-летней британки Сони Экзлби. Женщина, которая, как сообщается, имела психологические проблемы и желала стать жертвой насилия, была убита в США мужчиной. Об этом сообщило издание Daily Star.

Женщина прилетела в аэропорт Гейнсвилла 10 октября, где её встретил 53-летний Двейн Холл, который затем убил её, нанеся четыре удара ножом, и похоронил в лесу.

Следствие установило, что преступник снимал на видео избиение жертвы, вымогая согласие на причинение вреда. В настоящий момент Холл арестован по обвинению в убийстве первой степени, похищении, мошенничестве с банковскими картами и незаконном использовании средств связи.

73-летний «Северо-восточный маньяк» признался в 25 изнасилованиях
73-летний «Северо-восточный маньяк» признался в 25 изнасилованиях

Ранее в Екатеринбурге руководитель детского музыкального ансамбля под предлогом проверки дыхательной системы укладывал детей и надевал им на головы полиэтиленовые пакеты. Расследование выявило, что в социальных сетях преподаватель вёл несколько профилей, один из которых был зарегистрирован под псевдонимом «Анатолий Сливко» — в честь советского серийного убийцы по прозвищу «Вожатый-потрошитель». Садисту грозит три года тюрьмы.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Великобритания
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar