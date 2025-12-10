Путин в Индии
10 декабря, 15:52

Бойца ВСУ, застрелившего пленных за слова «Слава России», приговорили к пожизненному сроку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В Донецкой Народной Республике (ДНР) к пожизненному заключению приговорён военнослужащий ВСУ, признанный виновным в расправе над российскими военнопленными. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале объединённой пресс-службы Верховного суда ДНР.

Судебное разбирательство установило, что 10 июня в лесополосе украинский военнослужащий обнаружил и взял в плен двух российских солдат. Неприятие вызвали заявления пленных о предстоящем наступлении ВС РФ и их выкрики «Слава России». Понимая, что российские военные являются сторонниками проведения СВО, украинский военный совершил прицельные выстрелы в жизненно важные органы, что повлекло за собой их смерть.

За особо тяжкие преступления мужчина был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению. Решение суда было вынесено в ходе закрытого разбирательства.
Ранее Life.ru писал, что наёмники из Колумбии получили 13 лет строгого режима за участие в военных действиях на стороне Украины. Они участвовали в боях до прошлого лета, после чего были экстрадированы из Венесуэлы и осуждены за наёмничество.

