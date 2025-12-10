Путин в Индии
10 декабря, 15:49

МИД Литвы вручил ноту протеста Минску из-за задержания фур

Обложка © GigaChat

МИД Литвы заявил протест Белоруссии после задержания нескольких литовских грузовиков на границе. Как сообщили в ведомстве, временный поверенный в делах Минска был вызван 9 декабря, ему вручили ноту протеста.

Вильнюс потребовал вернуть задержанный транспорт и призвал белорусскую сторону обеспечить контроль над своим воздушным пространством.

Инцидент произошёл на фоне обострения отношений между странами. Накануне МИД Белоруссии уже выражал протест Литве — в Минске заявили, что беспилотник самолётного типа, по данным белорусской стороны, вылетел с литовской территории и упал в Гродно. Вместе с тем власти Литвы ввели режим экстремальной ситуации в национальном масштабе из-за полётов метеозондов, используемых для контрабанды сигарет с территории Белоруссии. Режим введён не только из-за угрозы работе гражданской авиации, но и по соображениям национальной безопасности, а также для более тесной координации действий государственных ведомств.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Марина Фещенко
