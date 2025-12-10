Мошенники начали блокировать банковские карты россиян через ФИО

Россияне стали жертвами массовых мошеннических схем, связанных с блокировкой их банковских карт с использованием только персональных данных. Данное заявление сделал управляющий RTM Group, эксперт в области кибербезопасности Евгений Царёв в интервью изданию «Постньюс».

По его словам, схема основана на особенностях работы банковских колл-центров. Злоумышленники, имея на руках лишь ФИО, номер телефона и дату рождения жертвы из утечек данных, звонят в банк, представляются клиентом и просят заблокировать карту под предлогом утери телефона. После успешной блокировки они связываются с самим владельцем счёта, сообщают о произошедшем и начинают психологическое давление, вплоть до угроз в адрес семьи или ложных обращений в правоохранительные органы от его имени.

Эксперт отметил, что некоторые крупные банки внедрили дополнительные меры проверки, например звонок на резервный номер клиента, что снижает риск мошенничества. Однако единых отраслевых стандартов в этом вопросе до сих пор нет, и реакция разных организаций может существенно отличаться. По словам Царёва, проблема носит системный характер: с одной стороны, банки обязаны быстро реагировать на угрозы, с другой — существующие процедуры позволяют злоумышленникам блокировать счёт, обладая минимальной информацией. Центральный банк пока не выработал унифицированный механизм защиты

«Это не халатность сотрудников, а системная ошибка: с одной стороны банк защищает клиента, с другой — злоумышленник может блокировать счёт, обладая минимальной информацией», — подчеркнул Царёв.

Ранее сообщалось, что мошенники в России активно используют новую схему, маскируясь под работодателей, предлагающих «работу мечты» для кражи денег и персональных данных. Злоумышленники публикуют заманчивые вакансии, например, поиск сотрудника на позицию удалённого чат-оператора с высоким ежедневным доходом без требования опыта.