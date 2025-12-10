Госсекретарь США Марко Рубио распорядился вернуть шрифт Times New Roman в официальные документы Госдепа, назвав отказ от него «никчемной попыткой» внедрять политику разнообразия. В служебной записке он подчеркнул: классический шрифт «придаёт документам благовидность и профессионализм», тогда как Calibri, по его словам, выглядел слишком простым и портил вид официальных бумаг. Об этом сообщает The New York Times.

Решение Рубио отменяет политику его предшественника Энтони Блинкена, который в 2023 году ввёл Calibri по рекомендации отдела по вопросам разнообразия и инклюзивности — якобы для удобства людей с дислексией и нарушениями зрения. Рубио заявил, что новый шрифт не улучшил читаемость, а стал «примером радикальной и расточительной DEI-повестки».

В документе он даже сослался на «античный Рим», которому обязан стилем шрифт Times New Roman, — шаг в духе призывов Дональда Трампа возвращать классические формы в госархитектуре. Times New Roman уже использовался Госдепом с 2004 года, заменив Courier New, и теперь официально возвращается.

Ранее и эксперт по международным отношениям заявил, что новая стратегия нацбезопасности США стала прямой угрозой для Евросоюза. По его словам, документ озвучивает тезис, что Европа свернула не туда и должна сама отвечать за свою безопасность. Он также отметил, что глобалистские элиты, контролирующие Брюссель, увидели в этой стратегии прямую угрозу.