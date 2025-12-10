Путин в Индии
10 декабря, 16:18

В России предложили создать систему постоянного контроля за расходами чиновников

Обложка © ТАСС / Евгений Разумный

Глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев анонсировал в своём Telegram-канале внесение в парламент группы законопроектов, призванных усовершенствовать действующее антикоррупционное законодательство. По его словам, ключевым направлением этих инициатив является переход от эпизодической проверки доходов государственных служащих к их постоянному мониторингу.

«Вместе с коллегами внёс в Госдуму пакет законопроектов, направленных на совершенствование антикоррупционной деятельности», — отметил Пискарев.

По словам парламентария, для вывода противодействия коррупции на новый уровень будет активно использоваться цифровизация антикоррупционного контроля. Это означает отказ от устаревшей практики ежегодной проверки деклараций в пользу постоянного отслеживания финансового состояния чиновников. Такой подход позволит оперативно реагировать на любые изменения и своевременно принимать меры против коррупции.

В Госдуме выступили против «индексации» лимита «мелкой» взятки
Ранее сообщалось, что экс-мэра Иваново отправили в СИЗО по делу о махинациях на полмиллиарда рублей. По версии следствия, в период с 2017 по 2024 год, занимая пост зампред правительства и курируя сферу ЖКХ, Александр Шаботинский создавал коммерческим структурам благоприятные условия для заключения договоров на капитальный ремонт многоквартирных домов.

