В России предложили создать систему постоянного контроля за расходами чиновников

Глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев анонсировал в своём Telegram-канале внесение в парламент группы законопроектов, призванных усовершенствовать действующее антикоррупционное законодательство. По его словам, ключевым направлением этих инициатив является переход от эпизодической проверки доходов государственных служащих к их постоянному мониторингу.

«Вместе с коллегами внёс в Госдуму пакет законопроектов, направленных на совершенствование антикоррупционной деятельности», — отметил Пискарев.

По словам парламентария, для вывода противодействия коррупции на новый уровень будет активно использоваться цифровизация антикоррупционного контроля. Это означает отказ от устаревшей практики ежегодной проверки деклараций в пользу постоянного отслеживания финансового состояния чиновников. Такой подход позволит оперативно реагировать на любые изменения и своевременно принимать меры против коррупции.

