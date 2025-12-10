Путин внёс на ратификацию в Госдуму соглашение об основах отношений России и Мали

Президент России Владимир Путин внёс в Государственную Думу соглашение об основах межгосударственных отношений с Республикой Мали для его скорейшей ратификации. Текст соответствующего законопроекта уже размещён в электронной базе нижней палаты.

«Ратифицировать соглашение об основах отношений между РФ и Республикой Мали, подписанное в городе Москве 23 июня 2025 года», — говорится в сообщении.

Документ предусматривает развитие двусторонних связей на принципах взаимного уважения, учёта национальных интересов и соблюдения норм международного права. Соглашение определяет ключевые направления сотрудничества, включая взаимодействие в сфере контроля над вооружениями и обеспечения международной безопасности. Кроме того, стороны договорились о совместной работе по противодействию новым вызовам и угрозам, в частности, в области борьбы с международным терроризмом во всех его формах.

Ранее стало известно, что «африканский корпус» ВС РФ совместно с малийской армией и местными ополченцами ликвидировал шесть террористов группировки ИГИЛ*. По данным корпуса, уничтоженный главарь, известный под именем Абу Дахдах и имевший марокканское происхождение, являлся одним из идеологов группировки и специалистом по минно-подрывному делу.

