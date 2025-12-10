Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 16:44

Путин внёс на ратификацию в Госдуму соглашение об основах отношений России и Мали

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин внёс в Государственную Думу соглашение об основах межгосударственных отношений с Республикой Мали для его скорейшей ратификации. Текст соответствующего законопроекта уже размещён в электронной базе нижней палаты.

«Ратифицировать соглашение об основах отношений между РФ и Республикой Мали, подписанное в городе Москве 23 июня 2025 года», — говорится в сообщении.

Документ предусматривает развитие двусторонних связей на принципах взаимного уважения, учёта национальных интересов и соблюдения норм международного права. Соглашение определяет ключевые направления сотрудничества, включая взаимодействие в сфере контроля над вооружениями и обеспечения международной безопасности. Кроме того, стороны договорились о совместной работе по противодействию новым вызовам и угрозам, в частности, в области борьбы с международным терроризмом во всех его формах.

Президент Мали высоко оценил искренность Путина по итогам визита в Россию
Президент Мали высоко оценил искренность Путина по итогам визита в Россию

Ранее стало известно, что «африканский корпус» ВС РФ совместно с малийской армией и местными ополченцами ликвидировал шесть террористов группировки ИГИЛ*. По данным корпуса, уничтоженный главарь, известный под именем Абу Дахдах и имевший марокканское происхождение, являлся одним из идеологов группировки и специалистом по минно-подрывному делу.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Запрещённая в России террористическая организация

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Мали
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar