В московской больнице отказались госпитализировать 69-летнюю Елену, чей вес достигает 300 килограммов. Как сообщает Пятый канал, женщина страдает диабетом, гипертонией и панкреатитом. Когда ей стало хуже, дочь вызвала скорую. Забрать пациентку удалось только с помощью МЧС.

Пенсионерку весом в 300 кг и гниющими ногами отказались госпитализировать в Москве. Видео © Пятый канал

В больнице врачи обнаружили у Елены глубокие гниющие язвы и провели стандартные обследования — анализы, ЭКГ, УЗИ. Но после этого сообщили, что «оснований для госпитализации нет». Женщина уверяет, что её состояние ухудшается, ноги гниют, и без помощи медиков она опасается развития гангрены.

