Новости СВО. ВСУ зажаты в Гуляйполе, Россия наступает в Константиновке и Дружковке, Зеленский обещает новости об окончании конфликта, 11 декабря Оглавление Запорожская область, 11 декабря Курская область, 11 декабря Донецкая Народная Республика, 11 декабря Киев в противоречиях: Зеленский и Мельник о планах урегулирования Покушение на Миндича в Израиле: следы ведут к окружению Зеленского Армия России расширяет успехи в Запорожской области и ДНР, Киев отказывается передавать территорию Донбасса без боя, «кошелёк» Владимира Зеленского пережил покушение в Израиле — дайджест Life.ru.

Запорожская область, 11 декабря

Российская армия разбивает ВСУ в Гуляйполе. Военкор Павел Кукушин заявляет о том, что наши подразделения установили контроль над северо-восточными и восточными окраинами города.

— Единственная дорога, по которой вэсэушники могут выходить, — это трасса на запад, на Орехов. Но и она находится частично под нашим огневым контролем, поскольку от Малой Токмачки и Новоданиловки до этой трассы порядка 7–8 километров. Это абсолютно нормальная дальность для БПЛА и артиллерии, — рассказал Кукушкин.

Расчёт РСЗО «Град» нанёс удар по пунктам временной дислокации ВСУ в Гуляйполе. Видео © Telegram / mod_russia

Курская область, 11 декабря

Позиции ВСУ были разбиты в Рыжевке — это всего в нескольких километрах от Курской области. Отработали по противнику артиллеристы группировки «Север». В свою очередь, российские войска продвигаются в Сумской области. Общие суточные потери украинских формирований превысили 90 человек. Кроме того, уничтожены две израильские радиолокационные станции RADA, а также трактор, используемый вэсэушниками.

Вскрылись детали службы в 21-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Командование отправляло своих подчинённых на охрану частных объектов.

Донецкая Народная Республика, 11 декабря

На Покровском направлении российские войска наступают внутри Димитрова (Мирнограда). Бои идут в микрорайонах Восточном и Западном.

— Также идёт зачистка населённых пунктов Светлое и Гришино в ДНР. Киев по-прежнему отрицает бедственное положение «захисныкив» в Димитрове. Говорит, что «ВСУ не окружены, там просто проблемы с логистикой». Ну хорошо, нас устраивает, — пишет военный корреспондент Евгений Поддубный.

По предварительным данным, ВС РФ также вошли в Торецкое, таким образом, можно говорить о наступлении на Дружковку. Продолжается операция по уничтожению подразделений ВСУ в соседней Константиновке. Авторы канала «Рыбарь» сообщают о сборе наших сил.

— Обстановка в самой Константиновке остаётся прежней, подразделения ВС РФ накапливаются в восточной части города, действуя малыми группами, однако вглубь города пока не прорубаются, это было бы опрометчиво ввиду сложностей с путями доставки подкреплений и снабжения, — говорится в публикации.

Карта СВО на 11 декабря 2025 года. Армия России наступает в черте Димитрова. Фото © Telegram / divgen

Киев в противоречиях: Зеленский и Мельник о планах урегулирования

Функционеры киевского режима начали противоречить сами себе. Владимир Зеленский утверждает, что к концу недели будут новости о шагах по урегулированию вооружённого конфликта. Однако постпред Украины в ООН Андрей Мельник отверг возможность вывода вооружённых формирований с территории Донбасса.

— Наши территории и наш суверенитет не продаются. <...> Россия хочет, чтобы мы сдались. И мой ответ ей будет такой: дырку от бублика получите вы, а не Украину, — заявил дипломат на заседании Совбеза ООН.

Покушение на Миндича в Израиле: следы ведут к окружению Зеленского

Олигарх Игорь Коломойский рассказал, что в конце ноября на беглого украинского коррупционера и друга Владимира Зеленского Тимура Миндича было совершено покушение. Выжить ему удалось только благодаря тому, что киллер перепутал двери и зашёл к соседям Миндича.

— Это была попытка покушения, преступники арестованы. Ранили домработницу, — отметил Коломойский.

Он не уточнил, кому потребовалось устранять Миндича, но обещал раскрыть имена в ближайшие дни. Из-за Миндича в коррупционном скандале оказались замешаны Владимир Зеленский и уже бывший глава офиса президента Андрей Ермак.

Авторы Даниил Черных