В Госдуме предложили стандартизировать безопасные для животных зимние реагенты

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» выступили с инициативой о создании специального государственного стандарта на противогололёдные реагенты, безопасные для домашних животных. Как сообщает РИА «Новости» оответствующее обращение на имя главы Росстандарта Антона Шалаева подписал вице-спикер Владислав Даванков и группа парламентариев.

Депутаты настаивают на законодательной защите питомцев от агрессивных веществ, предлагая закрепить в ГОСТе жёсткие требования к химической безопасности реагентов при контакте с кожей животных, полному отсутствию опасных примесей и обязательному проведению лабораторных испытаний.

Депутаты отметили, что зимние месяцы регулярно приносят владельцам собак тревожную тенденцию: противогололёдные составы, рассыпаемые на улицах, становятся причиной серьёзных проблем со здоровьем у их четвероногих питомцев.

Парламентарии ссылаются на статистику ветеринарных лечебниц, в которых отмечают устойчивый всплеск пациентов с симптомами ожогов лап химического происхождения, кожных воспалений и интоксикаций, вызванных реагентами.

Реализация предлагаемого стандарта и переход на безопасные составы в местах массового отдыха и прогулок, по замыслу авторов инициативы, должны минимизировать объём вредной химии в городской экосистеме. В результате граждане смогут гулять с животными, не испытывая постоянной тревоги за их состояние.

Для защиты лап собак от агрессивных веществ следует использовать специальную обувь. Альтернативой могут служить специализированные мази на основе воска, которые создают защитный барьер. Однако, такие средства не спасают от холода и требуют обязательного тщательного смывания после каждой прогулки.