Ирина Винер: Дети видят своё будущее в спорте и в сильной России

Легендарный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер подчеркнула, что участие детей в спортивных и творческих проектах, таких как премия «Мы верим твёрдо в героев спорта», является одним из главных сигналов того, что за ними стоит будущее России. По её словам, ребята верят в спорт, здоровье и в то, что именно в нашей стране они находят вдохновение.

Ирина Винер заявила, что за детьми стоит будущее страны. Видео © Life.ru

«За детьми наше будущее. И если они так активно участвуют в этом, значит, они тоже этим зажигаются. Они верят в это, они верят в то, что спорт и здоровье — это всё находится в том месте, которое называется Россия», — сказала она перед награждением лауреатов премии.

Винер напомнила, что с 2022 года команда проекта собирает песни, рисунки, стихи и музыку от ребят и взрослых со всей страны. Награждение проходит сегодня, 10 декабря, во Дворце гимнастики Ирины Винер. Победители смогут выйти на сцену вместе со звёздами — как спортивными, так и музыкальными. В церемонии примут участие Вячеслав Фетисов, Светлана Хоркина, Костя Дзю, герои СВО и другие.

Напомним, что Ирина Винер в феврале покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике, который занимала с 2001 года. По словам тренера, многие из её учеников уже сами стали выдающимися наставниками. Знаменитая наставница отметила, что гимнастика — её жизнь и она счастлива, что смогла сделать вклад в развитие этого спорта.