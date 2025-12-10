Путин в Индии
10 декабря, 17:00

Военный суд на следующей неделе допросит 19 фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio MDF

Важный этап в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле», унёсшего жизни 149 человек, наступит 15 декабря. В этот день военный суд начнёт допрос 19 человек, проходящих по делу в качестве обвиняемых. Эта информация была передана ТАСС одним из адвокатов, участвующих в выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда.

«В следующий понедельник, 15 декабря, суд планирует перейти к допросу 19 подсудимых», — сказал собеседник агентства.

В среду, 10 декабря, сторона обвинения завершила представление своих доказательств в судебном процессе.

Пострадавшие в «Крокусе» смогут требовать компенсацию от близких террористов

Ранее сообщалось, что суд не признал вину организатора концерта группы «Пикник» в трагедии в «Крокус Сити Холле». Суд, основываясь на материалах уголовного дела, указал, что вина «МСМ» не установлена следствием. Организация проходит по делу как потерпевшая. Организация принимала меры для обеспечения безопасности: обращалась в МВД за содействием, на концерте дежурила «скорая» с тремя сотрудниками и была пожарная машина.

