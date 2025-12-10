Путин в Индии
10 декабря, 17:28

Джонни Депп сыграет главную роль в англоязычной адаптации «Мастера и Маргариты»

Обложка © ТАСС / ЕРА

Голливудская звезда Джонни Депп, прославившийся благодаря роли капитана Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря», готовится к новому масштабному проекту. Как стало известно изданию Variety, актёр не только исполнит одну из ведущих партий в первой англоязычной экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», но и выступит в качестве продюсера картины.

«Джонни Депп сыграет главную роль в первой в истории англоязычной экранизации классического произведения русской литературы Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», — говорится в сообщении.

На данный момент кандидатура режиссера фильма находится в стадии рассмотрения. Предполагаемая дата начала съёмок – 2026 год.»

«В любой момент могут снять с роли»: Звезда «Этерны» рассказал о трудностях на съёмках
А ранее актёр Иван Охлобыстин поделился впечатлениями о совместных съёмках с Наталией Орейро в новогодней комедии «Письмо Деду Морозу». Артист назвал звезду «Дикого ангела» идеальным профессионалом, который никогда не подводит команду.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

