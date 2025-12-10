Путин в Индии
Разведка Дании признала отсутствие угроз с российской стороны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Служба внешней разведки Дании в ежегодном докладе признала: прямой угрозы военного нападения России на королевство нет. При этом ведомство уточняет, что в перспективе «угроза для НАТО будет расти», но на данный момент опасения в отношении вторжения не подтверждаются.

«Военная угроза со стороны России в отношении НАТО будет расти, хотя в настоящий момент угрозы... военного нападения на королевство Дания нет», — указали в разведке.

Посол США счёл риск нападения России на НАТО «очень низким»
Посол США счёл риск нападения России на НАТО «очень низким»

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчёркивал, что заявления НАТО об угрозе нападения со стороны России являются «полной глупостью». Он также призвал не слушать подобные заявления со стороны Североатлантического альянса, а опираться только на заявления Кремля.

