Умер академик Илькаев, один из создателей российского ядерного оружия

В возрасте 87 лет ушёл из жизни Радий Илькаев — выдающийся российский физик и один из создателей отечественного ядерного оружия. О его смерти сообщили в Российском федеральном ядерном центре — ВНИИЭФ, где Илькаев проработал более полувека.

«Ушёл из жизни почётный научный руководитель Российского федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной физики, академик Российской академии наук, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Радий Иванович Илькаев. Ему было 87 лет», — говорится в сообщении.

На счету Илькаева более 550 научных работ и 13 патентов, а также один из самых высоких индексов Хирша среди специалистов ядерного комплекса. Он был действительным членом РАН и Российской академии ракетно-артиллерийских наук, возглавлял Волжский региональный центр РАРАН.

