10 декабря, 18:27

На имущество Google во Франции наложили арест по заявлению российской «дочки»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Французские активы американского технологического гиганта Google оказались под арестом. Причиной стало заявление российского ООО «Гугл», которое проходит процедуру банкротства в Арбитражном суде Москвы. Об этом журналистам рассказал Артур Зурабян, партнёр адвокатского бюро ART DE LEX.

По его словам, 10 декабря 2025 года французское подразделение Google — Google France — стало объектом немедленно исполнимого приказа об аресте 100% своих акций. Данная мера была предпринята в преддверии судебного разбирательства в Париже, инициированного российской дочерней компанией ООО «Гугл» против материнской структуры Google International LLC. Арест акций квалифицируется как обеспечительная мера, направленная на предотвращение потенциальных действий Google по инициированию процедуры банкротства в отношении своего французского филиала.

«Арест наложен в качестве обеспечительной меры, чтобы предотвратить возможные попытки Google инициировать банкротство своей французской дочки Google France подобно тому как Google поступил с российской дочкой», — отметил Зурабян.

Следующим шагом станет рассмотрение французским судом иска ООО «Гугл». Google France и Google International LLC имеют право оспорить арест активов. Если иск компании будет отклонен, арестованное имущество будет реализовано для погашения долгов перед российскими кредиторами.

Суд оштрафовал Google на 3,8 млн рублей за отказ удалить запрещённый контент
Ранее Life.ru писал, что в Госдуме пообещали не штрафовать пользователей за авторизацию на сайтах через Google. Новая инициатива о запрете авторизации через иностранные сервисы касается только владельцев сайтов и приложений, которые в течение двух лет не выполняли требования законодательства.

