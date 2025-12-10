На имущество Google во Франции наложили арест по заявлению российской «дочки»

Французские активы американского технологического гиганта Google оказались под арестом. Причиной стало заявление российского ООО «Гугл», которое проходит процедуру банкротства в Арбитражном суде Москвы. Об этом журналистам рассказал Артур Зурабян, партнёр адвокатского бюро ART DE LEX.

По его словам, 10 декабря 2025 года французское подразделение Google — Google France — стало объектом немедленно исполнимого приказа об аресте 100% своих акций. Данная мера была предпринята в преддверии судебного разбирательства в Париже, инициированного российской дочерней компанией ООО «Гугл» против материнской структуры Google International LLC. Арест акций квалифицируется как обеспечительная мера, направленная на предотвращение потенциальных действий Google по инициированию процедуры банкротства в отношении своего французского филиала.

«Арест наложен в качестве обеспечительной меры, чтобы предотвратить возможные попытки Google инициировать банкротство своей французской дочки Google France подобно тому как Google поступил с российской дочкой», — отметил Зурабян.

Следующим шагом станет рассмотрение французским судом иска ООО «Гугл». Google France и Google International LLC имеют право оспорить арест активов. Если иск компании будет отклонен, арестованное имущество будет реализовано для погашения долгов перед российскими кредиторами.

