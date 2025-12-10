Бывшему преподавателю Бауманки запросили четыре года колонии за украинские песни

Представитель государственного обвинения в Люблинском районном суде Москвы попросил назначить четыре года колонии бывшему преподавателю МГТУ им. Баумана Александру Нестеренко. Он обвиняется в публичных призывах к экстремизму, которые следствие усмотрело в украинских музыкальных композициях, размещённых на его личной странице в социальной сети «ВКонтакте». Об этом передаёт РБК.

Сторона обвинения настаивает, что публичное размещение песен на странице «ВКонтакте» является преступлением по статье об экстремизме. Экспертизы подтвердили, что в композициях содержались призывы к насилию в отношении русских.

Со стороны защиты утверждают, что в действиях Нестеренко отсутствует состав преступления по статье о публичных призывах к экстремизму. Адвокат Михаил Мещеряков подчеркнул, что его подзащитный не размещал постов, не комментировал записи и не совершал иных самостоятельных действий, которые можно было бы расценить как распространение экстремистских материалов. Сам обвиняемый в суде отрицает свою вину по всем эпизодам. Он пояснил, что не владеет украинским языком, но считает его красивым, а спорные аудиозаписи добавлял для личного прослушивания, руководствуясь научным и эстетическим интересом.

Также недавно за публичные высказывания экстремистского характера был задержан житель Находки. В отношении правонарушителя завели уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ, теперь ему грозит до пяти лет тюремного заключения.