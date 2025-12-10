В Уфе эвакуировали двух подростков из упавшего в шахту лифта с горячим паром

В Уфе спасатели эвакуировали двух подростков из лифта, сорвавшегося в шахту. После падения кабина пробила трубу с горячей водой и стала заполняться паром. По информации пресс-службы Главного управления МЧС по Республике Башкортостан, подростков спасли, их жизни ничего не угрожает.

Как сообщили в ведомстве, спасателям поступил вызов о происшествии в многоквартирном доме на улице Ахметова. Лифт с двумя детьми сорвался и оказался в шахте ниже уровня первого этажа. Ситуация усугубилась тем, что при падении кабина повредила трубопровод с горячей водой, и внутрь начал поступать горячий пар. Специалисты пожарно-спасательной части совместно с лифтёрами незамедлительно приступили к спасательной операции. Благодаря их грамотным и скоординированным действиям обоих подростков успешно эвакуировали из аварийной кабины.

После проведения осмотра медиками несовершеннолетних отпустили домой.

Ранее сообщалось, что на улице Поляны в строительном городке, расположенном на юго-западе Москвы, произошло возгорание двухъярусных бытовок. Согласно информации столичного главка МЧС России, оперативными действиями пожарных возгорание было ликвидировано. По предварительным данным, пострадавших нет.