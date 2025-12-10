Путин в Индии
10 декабря, 20:10

Автор серии книг «Шопоголик» Софи Кинселла скончалась в возрасте 55 лет

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sophiekinsellawriter

Британская писательница Мадлен Уикхэм, более известная под именем Софи Кинселла, умерла в возрасте 56 лет. Она оставила после себя более тридцати произведений, включая серию книг «Шопоголик». Об этом сообщила семья Уикхэм.

«С разбитым сердцем мы сообщаем о кончине нашей любимой Софи (она же Мэдди, она же мамочка). Она умерла мирно, и её последние дни были наполнены настоящей любовью: семьёй, музыкой, теплом, Рождеством и радостью. Мы не можем себе представить, какой была бы жизнь без её сияния и любви к жизни», — говорится в заявлении.

В 2022 году у Кинселлы обнаружили агрессивную форму рака мозга. Произведения писательницы переведены более чем на 40 языков и изданы в более чем 60 странах, общий тираж превысил 45 миллионов экземпляров.

Ранее Life.ru писал, что писатель и автор множества юмористических произведений Леонид Французов ушёл из жизни в возрасте 87 лет после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Он родился в 1936 году и большую часть своей творческой жизни посвятил литературе и театру. Его произведения пользовались популярностью у ведущих артистов того времени, включая Евгения Петросяна, Владимира Винокура и Николая Лукинского.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

