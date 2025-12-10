Долина отказалась комментировать ситуацию с квартирой и тайным дворцом
Народная артистка России Лариса Долина не стала комментировать ситуацию с квартирой и тайным дворцом.10 декабря певица выступила на концерте III Всероссийской премии «Мы верим твёрдо в героев спорта» в Москве.
Лариса Долина отказалась отвечать на вопросы журналистов на концерте III Всероссийской премии «Мы верим твёрдо в героев спорта» в Москве. Видео © Life.ru
После своего выступления Долина быстро прошла мимо журналистов, согласившись сделать несколько фото с фанатами.
После мероприятия артистка уехала на тонированном микроавтобусе в сопровождении охраны, вновь отказываясь отвечать на вопросы прессы.
Напомним, дело о квартире Ларисы Долиной привлекло широкое внимание публики. Певица продала недвижимость, однако позже заявила, что стала жертвой обмана и фактически лишилась полученных средств. Суд принял её сторону и восстановил право собственности на жильё. Покупательница Полина Лурье не согласилась с решением и подала апелляцию.
