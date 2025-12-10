В СПЧ призвали поднять зарплаты присяжных до уровня судей

Члены Совета по правам человека Ева Меркачёва и Валерий Фадеев подняли вопрос о размере выплат присяжным заседателям, указав на значительный разрыв между их доходами и фактическими заработками судей. Об этом они заявили во время пресс-конференции по итогам деятельности СПЧ за 2025 год.

«Зарплата присяжных сейчас привязана к окладу судьи. Но поскольку у судьи много надбавок, есть целая история с присяжными, которые получают «голый» судейский оклад. Получается, что за месяц они в районе 30 тысяч на руки имеют. Это мало», — заявила Меркачёва.

Фадеев поддержал необходимость пересмотра модели расчёта выплат и предложил ориентироваться не на оклад, а на полную заработную плату судьи, включая все надбавки. Он также отметил, что ранее государство приняло меры для обеспечения «достойной жизни» судей. По его словам, судья не должен голодать.

Ранее Валерий Фадеев заявил, что более 2 млн граждан России работают вне каких-либо договорных отношений с работодателем и не защищены Трудовым кодексом. По его словам, действующие гражданско-правовые договоры носят совершенно произвольный характер и могут содержать любые условия, включая меры физического воздействия. Он назвал такую практику неправильной.