В СПЧ уверены, что в России Саркози посадили бы лет на 10

Экс-президент Франции Николя Саркози, в случае совершения аналогичных деяний в России, мог бы быть приговорён к лишению свободы на срок до 10 лет. Об этом «Постньюс» сообщила член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Она подчеркнула, что российское законодательство предусматривает различные меры наказания за такие преступления, как получение взятки.

«У нас Саркози мог бы получить как исправительные работы, так и 10 лет тюрьмы», — сказала Меркачева.

По словам правозащитницы, в подобной ситуации решение зависело бы от юридической квалификации преступления. При этом Меркачева не смогла дать однозначный ответ относительно того, смог бы российский суд оправдать Саркози по обвинениям в коррупции.

Решение об освобождении под судебный контроль бывшего президента Франции Николя Саркози было принято 10 ноября судом Парижа. Адвокатам политика удалось добиться его выхода на свободу после 20 суток тюремного заключения. Этот арест стал следствием обвинительного приговора, вынесенного в конце сентября: Саркози получил 5 лет тюрьмы за соучастие в преступном сообществе, связанном с предполагаемым ливийским финансированием его предвыборной гонки. Важно отметить, что по двум другим пунктам обвинения — «пассивная коррупция» и «сокрытие хищения государственных средств» — суд его оправдал.