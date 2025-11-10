Отмотал 3 недели из 5 лет: Суд в Париже выпустил на свободу Николя Саркози

Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего президента Франции Николя Саркози и принял решение об его освобождении из тюрьмы. Как сообщает телеканал BFMTV, политика переведут под судебный контроль в ближайшие часы.

Саркози находился в заключении в рамках дела о коррупции и торговле влиянием, за которое ранее был приговорён к лишению свободы. Суд оставил за следствием возможность контролировать контакты Саркози и его передвижения, чтобы исключить попытки давления на участников процесса или вмешательства в ход разбирательств.