Отмотал 3 недели из 5 лет: Суд в Париже выпустил на свободу Николя Саркози
Суд в Париже постановил освободить Николя Саркози из тюрьмы
Обложка © ТАСС / Teresa Suarez / ЕРА
Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего президента Франции Николя Саркози и принял решение об его освобождении из тюрьмы. Как сообщает телеканал BFMTV, политика переведут под судебный контроль в ближайшие часы.
Саркози находился в заключении в рамках дела о коррупции и торговле влиянием, за которое ранее был приговорён к лишению свободы. Суд оставил за следствием возможность контролировать контакты Саркози и его передвижения, чтобы исключить попытки давления на участников процесса или вмешательства в ход разбирательств.
Напомним, что 21 октября бывший президент Франции Николя Саркози был доставлен в тюрьму Санте под Парижем для отбывания пятилетнего срока заключения. Его разместили в одиночной камере площадью 11 квадратных метров без открывающегося окна. Саркози предоставлены особые условия содержания, включая большее количество свиданий с семьёй — до четырёх раз в неделю — и изоляцию от других заключённых. Сразу после прибытия у ворот тюрьмы собрались сотни сторонников Саркози». Через некоторое время экс-президенту начали угрожать другие заключённые, в том числе ночью, когда они светили ему в окно фонариками и выкрикивали непристойности. Саркози отказался от тюремного питания из-за опасений за безопасность, опасаясь, что кто-то мог подмешать что-то в еду.
