Саркози пожаловался на соседей по тюрьме, устроивших ему «ад»

Николя Саркози, бывший президент Франции, провёл 21 день в тюрьме и описал свой опыт в книге «Дневник заключённого», которая выйдет в продажу 10 декабря. В своем произведении он подробно описывает условия содержания и взаимодействие с другими заключенными, которые, по его словам, сделали его жизнь в тюрьме невыносимой.

Саркози вспоминает, как один из заключённых непрерывно бил металлической палочкой по решетке своей камеры, создавая раздражающий звук, который продолжался долго и казался бесконечным. Он также жалуется на неудобный матрас, подушки из пластика и некачественные одеяла, называя камеру местом, сравнимым с недорогим отелем.

Кроме того, Саркози описывает пищу, предоставляемую в тюрьме, как неаппетитную и некачественной. Он отказался от обеда, который принесли слишком рано, отметив, что еда была приготовлена в небольших пластиковых контейнерах и вызывала у него ощущение тошноты.