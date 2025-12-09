Саркози пожаловался на соседей по тюрьме, устроивших ему «ад»
Обложка © ТАСС / Gonzalo Fuentes
Николя Саркози, бывший президент Франции, провёл 21 день в тюрьме и описал свой опыт в книге «Дневник заключённого», которая выйдет в продажу 10 декабря. В своем произведении он подробно описывает условия содержания и взаимодействие с другими заключенными, которые, по его словам, сделали его жизнь в тюрьме невыносимой.
Саркози вспоминает, как один из заключённых непрерывно бил металлической палочкой по решетке своей камеры, создавая раздражающий звук, который продолжался долго и казался бесконечным. Он также жалуется на неудобный матрас, подушки из пластика и некачественные одеяла, называя камеру местом, сравнимым с недорогим отелем.
Кроме того, Саркози описывает пищу, предоставляемую в тюрьме, как неаппетитную и некачественной. Он отказался от обеда, который принесли слишком рано, отметив, что еда была приготовлена в небольших пластиковых контейнерах и вызывала у него ощущение тошноты.
Напомним, 21 октября бывший президент Франции Николя Саркози был доставлен в тюрьму Санте под Парижем для отбывания пятилетнего срока заключения. Его разместили в одиночной камере площадью 11 квадратных метров без открывающегося окна. Саркози были предоставлены особые условия содержания, включая большое количество свиданий с семьёй и изоляцию от других заключённых. Политик отказался от тюремного питания, опасаясь быть отравленным и того, что ему плюнут в еду. Саркози находился в заключении по обвинению в коррупции и финансировании избирательной кампании 2007 года из средств Каддафи. Чиновник должен был отсидеть пять лет, но его выпустили через 20 дней, освободив под судебный контроль.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.