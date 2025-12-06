Саркози рассказал, чем питался в тюрьме после отказа от еды с «плевками»
Бывший президент Франции Николя Саркози рассказал о своём тюремном меню в книге «Дневник заключённого», которая выйдет 10 декабря. Политик находился в колонии Санте в Париже всего 20 дней, он отказался за решёткой ото всех блюд, боясь отравления и плевков в тарелки. Об этом сообщила газета Le Figaro и процитировала отрывки из текста книги.
«В книге описывается повседневность человека, который в течение трёх недель питался молочными продуктами, злаковыми батончиками, минеральной водой, яблочным соком и несколькими сладостями и проводил в своей камере 23 часа в сутки, выходя лишь на время посещений», — говорится в публикации.
70-летний Саркози также рассказал в своей книге о тюремном быте и поделился своими мыслями о причинах всего произошедшего с ним. Пост президента Франции политик занимал в период с 2007 по 2012 годы.
Напомним, 21 октября бывший президент Франции Николя Саркози был доставлен в тюрьму Санте под Парижем для отбывания пятилетнего срока заключения. Его разместили в одиночной камере площадью 11 квадратных метров без открывающегося окна. Саркози были предоставлены особые условия содержания, включая большое количество свиданий с семьёй и изоляцию от других заключённых. Политик отказался от тюремного питания, опасаясь быть отравленным и того, что ему плюнут в еду. Саркози находился в заключении по обвинению в коррупции и финансировании избирательной кампании 2007 года из средств Каддафи. Чиновник должен был отсидеть пять лет, но его выпустили через 20 дней, освободив под судебный контроль.
